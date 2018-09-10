Gazimağusa'da ani ve gayri tabii ölüm   

09.09.2018 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Riccardo SPADOLA (E-78) sırt ağrısı şikayeti ile kaldırılmış olduğu özel bir hastanede kendisine yapılan ilk yardım tedavisinin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi akabinde de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sevk edilerek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.



