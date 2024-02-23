Gazimağusa'da Hırsızlık: Miras Hesabından 100.000 TL Aktarıldı, Şüpheli Tutuklandı

Gazimağusa'da, A.N.U. (K-25), vefat eden annesinin banka hesabından miras terekesi kurulmadan ve diğer varislerin bilgisi olmadan kendi hesabına 100.000 TL aktardığı tespit edildi.

Gazimağusa'da Miras Hırsızlığı: Şüpheli Banka Hesabından 100.000 TL Aktardı

Gazimağusa'da, 05 Mart 2023 tarihinde yaşanan olayda, A.N.U. (K-25) adlı şahsın, vefat eden annesine ait banka hesabından, tereke kurulmadan ve diğer varislerin bilgisi olmadan kendi hesabına internet üzerinden 100.000 TL para aktardığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında şahıs tutuklandı, ancak olayın detayları ve diğer olası suç ortakları hakkında devam eden soruşturma neticesinde henüz tam bir netlik sağlanmamıştır. Konu, hırsızlık ve miras hukuku bağlamında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Soruşturma detayları ve şüphelilerin yargılanmasıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.