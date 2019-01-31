Gazimağusa'da korkutan kaza

Bugün öğle saatlerinde Gazimağusa Eski Hastane yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası heyecan yarattı.

Ö.Ö.A, yönetimindeki JN 766 plaka nolu araç ile Gazimağusa Mahkemesi istikametine taraf seyretmekte olduğu bir esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine vurmak suretiyle bir kaza meydana geldi.

Kaza sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden hafif surette yaralanan araç sürücüsü Ö.Ö.A ile aracın arka koltuğunda bulunan ve kazada yara almayan 5 yaşındaki çocuğu müşahade için ambulansla Gazimağusa Hastanesine kaldırıldılar.

Kazada orta refüj içerisindeki aydınlatma direği tamamen kopmak suretiyle yola savrulurken aracın ön yüzünde büyük maddi hasar oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. (MHA)