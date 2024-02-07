Gazimağusa'da Kumarhane Denetiminde 11 Kişi Yakalandı

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GAZİMAĞUSA'DA KUMARHANEDE BULUNMA YASAĞI İHLALİ: 11 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Gazimağusa, 06 Şubat 2024 - Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir kumarhanede gerçekleştirilen denetimler sırasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edildi.

Yasaklı ziyaretçilerin kumarhane içerisinde bulunmalarıyla ilgili olarak hukuki süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimler, kumarhanelerdeki yasa dışı faaliyetlere karşı alınan sıkı tedbirlerin bir parçası olarak görülüyor.