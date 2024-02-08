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Gazimağusa'da Motosiklet Kazaları: İki Ayrı Olayda Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

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Gazimağusa'da Ardı Ardına Motosiklet Kazaları: Yaralılar Tedavi Altında
Gazimağusa'da Motosiklet Kazaları: İki Ayrı Olayda Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Gazimağusa'da Ardı Ardına Motosiklet Kazaları: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

07 Şubat 2024 tarihinde, Gazimağusa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası sonucunda, şehir sakinleri endişe içinde. İlk kaza, saat 18:30 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin servis yolunda yaşandı. Jawad SADIQ (E-21) yönetimindeki VA 521 plakalı motosiklet, kuzey istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip yere düştü. Kazada yaralanan SADIQ, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilerek Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, saat 22:00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde ikinci bir kaza meydana geldi. Bu kazada, Asena GÜLER (K-26) yönetimindeki GC 019 plakalı salon araç, dikkatsizce park halinden çıkarak anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola girdiği sırada, kuzey istikametine doğru seyreden Özgür DEMİR (E-23) yönetimindeki HV 328 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, HV 328 plakalı motosikletin sürücüsü Özgür DEMİR ve motosikletin yolcusu Damla KIZILTAY (K-15) yaralandı. Özgür DEMİR, taburcu olurken, Damla KIZILTAY sol kolunda kırık teşhisiyle tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Soruşturma devam etmektedir.

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