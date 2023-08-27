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Gazimağusa'da trafik kazası

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Gazimağusa'da trafik kazası
Gazimağusa'da trafik kazası

26.08.2023 tarihinde, saat 19:15 sıralarında, Gazimağusa’da  Mustafa Kurtuluş Sokak üzerinde, Kadir Cihan CENGİZ (E-42), 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DZ 233 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp toprak alan içerisinde park halinde bulunan 34 JA 7884 plakalı aracın çarpmıştır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce ileri doğru savrulan 34 JA 7884 plakalı araç o esnada aracın yanında yaya olarak bulunan Muhammet ÇETİNTEN E-12)’e çarparak durmuştur. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan Muhammet ÇETİNTEN Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, DZ 233 plakalı araç sürücüsü Kadir Cihan CENGİZ tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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