Gazimağusa'da Trafik Kazası: Motosikletle Çarpışan Araç Sürücüsü Yaralandı

Gazimağusa'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Soruşturma Devam Ediyor

Gazimağusa şehrinde 04 Şubat 2024 tarihinde, akşam saatlerinde yaşanan bir trafik kazası, sürücü Abdulgani Can'ın ciddi şekilde yaralanmasına sebep oldu. Savaş Sokak üzerinde seyir halinde olan Orhan Veli Tekkanat'ın yönetimindeki ST 017 plakalı araç, batı istikametine doğru ilerlerken, Kurtuluş Sokak kavşağına yaklaştı. Ancak, kavşakta durmadan ve dikkatsizce sokağa giriş yaptığı esnada, aynı kavşak üzerinde kuzey istikametine seyreden Abdulgani Can'ın kullandığı UV 308 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdulgani Can, sağ bacak ve köprücük kemiğinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan tedavinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerine intikal ederek soruşturmayı başlattılar.