Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: A.A.'nın Üzerinde Hintkeneviri Bulundu

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

23 Şubat 2024 tarihinde, Gazimağusa'da saat 17:00 sıralarında gerçekleşen olayda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Söz konusu operasyon kapsamında, A.A.(E-27) adlı şahsın üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, A.A.'nın üzerinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Bu maddeye ait olduğuna inanılan materyaller, emare olarak alınarak delil niteliğinde değerlendirilmek üzere laboratuvara gönderildi. Ayrıca arama sırasında, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir hassas terazi de ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, A.A.'yı olay yerinde gözaltına alarak adli makamlara teslim etti. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma, olayın detayları ve uyuşturucu madde ticareti ağlarının çözülmesi için titizlikle sürdürülmektedir.