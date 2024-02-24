  • BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÇin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı

Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: A.A.'nın Üzerinde Hintkeneviri Bulundu

» »
Narkotik Operasyonunda: Gazimağusa'da A.A.'nın Üzerinde 20 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi
Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: A.A.'nın Üzerinde Hintkeneviri Bulundu

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

23 Şubat 2024 tarihinde, Gazimağusa'da saat 17:00 sıralarında gerçekleşen olayda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Söz konusu operasyon kapsamında, A.A.(E-27) adlı şahsın üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, A.A.'nın üzerinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Bu maddeye ait olduğuna inanılan materyaller, emare olarak alınarak delil niteliğinde değerlendirilmek üzere laboratuvara gönderildi. Ayrıca arama sırasında, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir hassas terazi de ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, A.A.'yı olay yerinde gözaltına alarak adli makamlara teslim etti. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma, olayın detayları ve uyuşturucu madde ticareti ağlarının çözülmesi için titizlikle sürdürülmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 100 yaşındaki yaşlı adamı darp eden bakıcı teminatla serbest!19 Şubat 2024 Pazartesi 16:53
  • 100 yaşındaki yaşlı adamı darp eden bakıcı teminatla serbest!19 Şubat 2024 Pazartesi 16:53
  • Off Licence'tan parfüm çaldı, tutuklandı!17 Şubat 2024 Cumartesi 13:03
  • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yol genişletme çalışması yapılıyor15 Şubat 2024 Perşembe 16:09
  • Tuzla - Mutluyaka anayolunda ölümlü kaza: 27 yaşındaki yaya hayatını kaybetti14 Şubat 2024 Çarşamba 08:16
  • Gazimağusa’da yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak13 Şubat 2024 Salı 11:55
  • Gazimağusa'da Motosiklet Kazaları: İki Ayrı Olayda Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı08 Şubat 2024 Perşembe 16:43
  • Gazimağusa'da Kumarhane Denetiminde 11 Kişi Yakalandı07 Şubat 2024 Çarşamba 15:29
  • Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde spor tesisi inşa edilecek06 Şubat 2024 Salı 19:02
  • Gazimağusa'da Trafik Kazası: Motosikletle Çarpışan Araç Sürücüsü Yaralandı05 Şubat 2024 Pazartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti