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Gazimağusa’daki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Gazimağusa’da bir apartman dairesinde dün öğleden sonra çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gazimağusa’daki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli sobanın koltuğu ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri ve ev sakinleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, 3 adet koltuk, 2 adet halı, avize ve televizyon yanarak, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları ile diğer eşyalar ise islenerek zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

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