Gazimağusa’ya bağlı bazı köylere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek

Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın 090.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyüne elektrik verilemeyecek.

Öte yandan;

Yılmazköy Trafo Merkezi'ndeki bakım onarım nedeniyle bazı bölgelere yarın 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek, Yılmazköy Trafo Merkezi'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelere yedi saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gürpınar ve Yılmazköy, ve Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzincinin güneyine elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica edildi.