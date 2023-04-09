Gebelik ya da doğum sırasında görülen anne ölüm oranı yeniden yükselmeye başladı

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her gün yaklaşık 800 kadın hamilelikle ilgili komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Raporda son yıllarda Latin Amerika, Karayipler, Avrupa ve Kuzey Amerika'da anne ölüm oranlarının hızla yükseldiğine dikkat çekiliyor.

2000'den 2020'ye kadar olan dönemi kapsayan araştırmada anne ölüm oranlarının 2000'den 2020'ye kadar dünya çapında azaldığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü evrensel sağlıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Dr. Anshu Banerjee, dünya genelinde tahminen 270 milyon kadının modern aile planlaması yöntemlerine erişimi olmadığının altını çiziyor.

Yoksul ülkelerde ve savaş bölgelerinde ölüm oranı yüksek

Ölümlerin çoğun yoksul ülkelerde ve savaşın yaşandığı bölgelerde yoğunlaşıyor. Küresel anne ölümlerinin yüzde 70'e ulaştığı Sahra altı Afrika'nın büyük risk altında olduğuna dikkat çekiliyor. Bölgede 15 yaşındaki bir kız çocuğunun gebelikle ilgili nedenden ölme riski 40'ta 1.

Yemen, Suriye ve Afganistan gibi insani krizlerin yaşandığı ülkelerde, her 100 bin canlı doğumda 551 anne ölümünün gerçekleştiği belirtiyor. Bu noktada dünya ortalaması ise 100 binde 223.

2000 yılındaki 446 bin anne ölümü yaşanırken, bu rakam 2016'da 309 bin, 2020'de 287 bine geriledi; ancak 'beklentilerin altında kaldı."

Raporda anne ölümleri, hamilelikte, doğum sırasında ya da hamileliğin sona ermesinden altı hafta sonrasına kadar meydana gelen ölümler olarak tanımlanıyor. Yasadışı kürtajların neden olduğu ölümler de bu tanım içinde yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, küresel anne ölüm oranını 2030'a kadar 100 bin canlı doğumda 70 ölümün altına düşürmeyi umuyor.