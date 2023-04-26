‘Geçmişten günümüze taşların ruhu’na yoğun ilgi

Girne Fotoğraf Derneği (GİFDER) üyelerinin hazırladığı ‘Geçmişten günümüze taşların ruhu’ isimli fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı. KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen serginin açılışını, 25 Nisan Salı gecesi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul gerçekleştirdi. Ülkemizde bulunan tarihi eserlerin önemine vurgu yapmak ve kültür varlığı olan tarihi eserlerin korunmasına dikkat çekmek amacı ile gerçekleştirilen sergi, 27 Nisan’a kadar sergilenecek.

GİFDER üyeleri Emine Cem, Meltem Çelikeri, Salih C. Cem, Özlen Fındık, Erkan Çelikeri ve misafir sanatçılar Mehmet Gökyiğit ile Ayşe Gökyiğit’in eserlerinden oluşan sergi kapsamında; Prophet Elias Maronit Manastırı, Sourp Magar Ermeni Manastırı, Panagia Tou Katharon Manastırı, Panagia Melandrina Manastırı, Agia Paraskevi Manastırı ve Harup Ambarlarının yer aldığı eşsiz eserlere yer verildi.