“Gelirleriyle, cari açığın %60’ını karşılayan Turizm Bakanlığı, en az bütçeye sahip Bakanlık olmasından üzüntü duyuyorum”

Aslına uygun olarak restore edilen 46 yıllık tarihe sahip demiryolu taşımacılığından günümüze kalan Güzelyurt’taki mal hangarı ve Güzelyurt Festival Parkı’nda bulunan tren lokomotifinin de müze bahçesine yerleştirilmesiyle tamamlanan çalışmaların ardından, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Genelik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle, halkın ziyaretine açıldı.

Açılışa, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ilgili Daire Müdürleri, yetkililer ve çok sayıda Güzelyurtlu vatandaşlar katıldı.

“31 YILDAN SONRA, ÜLKEYE YENİ BİR MÜZE KAZANDIRMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu törende yaptığı konuşmasında, her ilçeye bir müze hedefiyle yola çıktıklarını anımsatarak, tüm ilçelerde bu çalışmaları başarabilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenledikleri çalıştayda turizmden en az payı alan Doğu ile Batı bölgeleri için neler yapılabileceği noktasında müzelerin açılmasının önemli olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Ataoğlu, bu yönde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi’nin önümüzdeki süreçte bölgeye gelecek turistlerin ziyaret noktası olacağına vurgu yaparak, bu sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yakın zamanda Lefke’de de maden müzesinin hayat bulması için çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Ataoğlu, “1991 yılından bugüne ülkemizde müze açılmadı. 31 yıl sonra açılan yeni müzelerle alternatif turizm modelleri için altyapılar oluşturuyoruz. Bu da bize heyecan ve mutluluk veriyor” dedi.

CARİ AÇIĞIN %60’INI KARŞILAYAN BİR BAKANLIĞIN, EN AZ BÜTÇEYE SAHİP BAKANLIK OLMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında ayrıca, Turizm Bakanlığı ile ilgili olarak bütçe ve buna bağlı olarak personel ve diğer eksikleri dolayısyla, istenen yatırımların yapılamadığını belirtti.

Ataoğlu, “Müze ve ören yerleri ile birlikte turizmden elde edilen gelirler, KKTC cari açığının %60’lık kısmını karşılarken, her bütçe döneminde ifade ettiğimiz gibi, en az bütçeye sahip olan bir bakanlık olmasından üzüntü duyuyorum” dedi.

Ataoğlu, müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirlerin Maliye Bakanlığı’na aktarıldığını, müze ve ören yerlerinin ihtiyaç duyduğu personel, restorasyon, bakım ve diğer giderler için gerekli kaynağın bulunamadığına dikkati çekerek, “müze ve ören yerlerinin mesai saatleri dışında da ziyaret edilebilmesi, bununla birlikte, bakım temizlik, personel gibi hizmetlerin, sağlıklı ve gerekli şekilde yürütülmesi için kamu özel ortaklığı üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Amacımız, yerli ve yabancı turistlerin bu gibi yerleri daha çok ziyaret etmesine imkan sağlayarak, ülkemizin tarihi zenginliklerimizi daha yakışır şekilde sergileyebilmektir” dedi.

ÖZÇINAR: “KENTİN TANITILMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bu gibi değerlere daha fazla sahip çıkmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yapılması gerektiğini kaydederek, kentin tanıtılması adına turistlerin burayı kullanmasının ve bütünlüklü projelerle bu tip çalışmaların devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

CED: “AMACIMIZ, KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI TANITARAK, ZİYARETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, kültür miraslarımızın yer aldığı müzeleri tanıtmak ve ziyaretlerini yaygınlaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, yıllar önce ülkemizde faaliyet gösteren demiryolu şirketinin geçtiği hat üzerinde bulunan Güzelyurt’taki vagon ve mal hangarının, restore edilip müzeye dönüştürüldüğünü anlattı.

ZAİMAĞAOĞLU: “KIBRIS TÜRKÜ’NÜN KÖKLERİ VE KÜLTÜRÜYLE BU ADADA VAR OLMAYA DEVAM EDECEK”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da Kıbrıs Türkü’nün kökleri ve kültürüyle bu adada var olmaya devam edeceğini vurgulayarak, tarih ve kültürümüze ait güzelliklerin bu şekilde hayat bulmasının önemine değindi.

Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte açılışı gerçekleştirerek, restore edilen müzeyi ve müze bahçesine getirilen tarihi treni inceledi.