Gemikonağı'na ani ve gayri tabi ölüm

11.08.2021 tarihinde, saat 00:00 sıralarında, Gemikonağı’nda sakin Sefa ARSLAN (E-58) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.
Soruşturma devam etmektedir.
11.08.2021 tarihinde, saat 00:00 sıralarında, Gemikonağı’nda sakin Sefa ARSLAN (E-58) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.
Soruşturma devam etmektedir.
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