Gezici son anketini açıkladı...

Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 21-22- 23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan anketin sonuçları yayımlandı. Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici anket sonuçlarını basın toplantısında açıkladı:

% 78,2 İKİ AYRI DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ İSTİYOR

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 78,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 21,8’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini ifade etmektedir.

% 81,1 TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜN AYNEN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,1’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 4,1’i iptal edilmesi gerektiğini ve % 4,9’u ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.

CUMHURBAŞKANI AKINCI % 54,3 ORANINDA BAŞARISIZ

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 Yıllık Görev Süresince Kıbrıs Konusundaki Performansını Nasıl Bulduğuna İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan Halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 45,7’si başarılı bulduğunu ifade ederken % 54,3’ü başarısız bulduğunu ifade etmektedir.

AKINCI % 58,3’E GÖRE TÜRKİYE VE KKTC İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE OLUMLU KATKI YAPMIYOR

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile İlişkilerin Geliştirilmesinde Nasıl Bir Rol Oynadığı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 31’i olumlu katkı yaptığını ifade ederken % 58,3’ü olumlu katkı yapamadığını ifade etmektedir.

% 57,8 GÖRE TATAR’IN 100 YATAKLI HASTANE YAPIMINI OLUMLU BULUYOR

Tablo 5. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye Ziyareti Sonrasında 100 Yataklı Hastane Yapımını Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti sonrasında 100 yataklı hastane yapımını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,8’i olumlu bulduğunu ifade ederken % 29,9’u olumsuz bulduğunu ifade etmektedir.

% 76,8 TÜRKİYE’NİN SONDAJ ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYOR

Tablo 6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Mavi Vatan İçerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın Haklarının Korunması için Sismik Araştırma ve Sondaj Çalışmalarını Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın mavi vatan içerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın haklarının korunması için sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 76,8’i desteklediğini ifade ederken % 13,4’ü desteklemediğini ifade etmektedir.

YÜZDE 77,1’İN BEKLENTİSİ TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURULMASI

Tablo 7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkının 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden Sonra Görev Yapacak Cumhurbaşkanından Beklentilerinin Neler Olduğuna İlişkin Dağılım

*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.

% 58,3 BAŞKANLIK SİSTEMİNİ GEREKLİ BULUYOR

Tablo 8. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Kuvvetler Ayrılığına Dayalı Çağdaş Bir Başkanlık Sistemi, İstikrarlı Hükümetlerin Ülkeyi Yönetmesi Açısından Gerekli Olup Olmaması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş bir başkanlık sistemi, istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yönetmesi açısından gerekli olup olmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 58,3’ü gerekli olduğunu ifade ederken % 29,3’ü gereksiz olduğunu ifade etmektedir.

YARIN MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA % 38,9 İLE UBP BİRİNCİ PARTİ

Tablo 9. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 38,9’u UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 26.4’ü CTP’ye oy vermek istediğini ve % 9,9’u HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 32,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 33,4’ü Mustafa Akıncı’ya ve % 16,6’sı ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

2’NCİ TURDA % 50,8 İLE ERSİN TATAR KAZANIYOR

Tablo 11. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 49,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.