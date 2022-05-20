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Gıda krizi kapıda

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Gıda kriziyle ilgili uyarılar sürerken, dünyanın 10 haftalık tüketime yetecek kadar buğday stokunun kaldığı iddia edildi. Hindistan da, limanlarda bekleyen buğdaya izin vermeyi planlıyor.
Gıda krizi kapıda

Daha önce yaklaşan gıda kriziyle ilgili birçok kez uyarıda bulunan Tarım analiz firması Gro Intelligence'a göre, rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğday kaldı.

Bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir yaklaşan gıda kriziyle ilgili uyarılarda bulunan firma, büyüyen açlık tehdidi karşısında acilen önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Hindistan, geçen hafta alınan ihracatın yasağı sonrası limanlarında beklemede kalan 1,8 milyon tonluk buğdayın sevk edilmesine izin vermeyi planlıyor.

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