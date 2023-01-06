Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Muhtarlar Toplantı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Meclis Üyeleri, Girne Bölge Muhtarları ile bir araya geldi.

“Muhtarlar ile ilişkiler en üst düzeye çıkarılacak”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Meclis Üyeleri, Girne Bölgesi Muhtarları ile yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, Girne Bölge Muhtarlarının birbirleri ve Girne Belediyesi yönetimi ile tanışmasına imkan sağlanırken, Girne için verilecek hizmetler konusu da masaya yatırıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul gerçekleştirilen toplantının yeni dönemin ilk toplantısı olduğunu ancak yeni dönemde bu toplantıların düzenli olarak yapılarak, Girne için ‘maksimum hizmet’ hedefine ulaşmanın planlandığını kaydetti. Şenkul, yeni dönemde muhtarlar ile ilişkilerin en üst düzeye çıkarılacağı mesajını verdiği toplantıda, “Çünkü biz Girneyiz” mesajını yineledi.