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Girne Belediyesi Ile Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Arasında Protokol Imzalandı

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Çocukların, Gençlerin ve Girne Sakinlerinin Nefes Almasına İmkan Sağlayacak Engelsiz Ve Doğal Yaşam Parkı
Girne Belediyesi Ile Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Arasında Protokol Imzalandı

Çocukların, Gençlerin ve Girne Sakinlerinin Nefes Almasına İmkan Sağlayacak Engelsiz Ve Doğal Yaşam Parkı

 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Girne Belediyesi ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı işbirliği ile Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bulunan Girne Belediyesi’ne ait yeşil alanda, çocukların ve Girne sakinlerinin nefes almasına imkan sağlayacak engelsiz ve doğal yaşam parkının yapılması için protokol imzalandı. Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan projenin bütçesi Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belediye ve vakıf işbirliği ile yapılacak projenin güzel bir örnek olacağını işaret ederek, Girne’ye kendini adayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Okul Müdürü olan Denkay Başel’in adının verileceği yeşil alan projesinin tüm Girne halkına şimdiden hayırlı olmasını diledi. Güngördü, Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından yapılan bu projenin finanse edilmesini sağlayacak olan, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel ve Vakıf Başkanı Barış Başel’e teşekkürlerini iletti.

 

Yeşil alan düzenlemesinin tüm giderlerini karşılayacak olan Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel ve Vakıf Başkanı Barış Başel Girne Belediyesi’ne herkesin erişimine imkan tanıyacak şekilde tamamen engelsiz ve doğal malzemelerle düzenlenmesi hedeflenen yeşil alan ile ilgili karar üretmesi ve bu fırsatı tanıdıkları için tüm Girne’liler adına teşekkür etti.

 

İmzalanan protokol kapsamında kısa sürede tamamlanması hedeflenen yeşil alana kendini, özel gereksinimli çocuklara, belediyeye bağlı folklor ve tiyatro oluşumlarıyla gençlere ve Girne’nin gelişmesine adayan Denkay Başel’in adı verilecek.

 

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