Girne Belediyesi ile Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Girne Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) arasında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, Girne Belediye Murat Şenkul, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Hasan Felek, Girne Belediye Meclis Üyeleri, Girne Belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı.

ŞENKUL: “DAHA İYİ KOŞULLARIN YARATILMASI GAİLESİNDEYİZ”

Belediyelerin iş ve emek gücünün en yoğun şekilde kullanıldığı yerler olduğunu hatırlatan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, emekçilerin mutluluğu ve huzurunun vatandaşa hizmet kalitesine yansıdığının altını çizdi. Bu anlamda, ülke koşullarının da değerlendirilmesi ile gerek sendika temsilcilerinin taleplerini, gerekse Girne Belediyesi’nin ekonomik yapısını ortak bir ölçekte değerlendirdiklerini ifade eden Şenkul, daha iyi koşulların yaratılması gailesinde olduklarını vurguladı.

“HEDEF KURUM İÇİ EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI”

Bel-Paz çalışanları konusuna değinilmesi gerektiğinin altını çizen Şenkul, sendikaya bağlı birçok Bel-Paz çalışanının olduğunu ve bu çalışanların haklarının da günbegün iyileştirilerek, kurum içi eşitliğin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Koşulların iyileştirilmesinin tamamen ekonomik faktörlere dayalı olduğunu hatırlatan Şenkul, bu noktada çalışanların en iyi hizmeti vermesi yönünde çaba göstermesi gerektiğini, gösterilecek bu çaba ile vatandaşların memnuniyetinin artacağını ve bunun da belediyeye ekonomik katkı olarak döneceğini ifade etti.

“DEV-İŞ İLE TANIŞIKLIĞIM SEYİS SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ”

Kendisinin Dev-İş ile tanışıklığının eski başkanlardan Merhum Mehmet Seyis sayesinde olduğunu sözlerine ekleyen Şenkul, Seyis ile birlikte Annan Planı öncesi ve çözüm sürecinde aynı kortejde yer aldığını anımsatarak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mehmet Seyis’i de anarak sözlerine son verdi.

AŞAM: “İLK KEZ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KOŞULLARININ BİR YÖNETMELİKLE RESMİLİK KAZANMASI SAĞLANDI.”

Girne Belediyesi ile uzun yıllardan beri örgütlü olduklarını dile getiren Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, bu anlamda Girne Belediye Personeli ile aralarındaki bağın oldukça güçlü olduğunu dile getirdi. Bunca zamandır belediye yönetimleri ile ortak anlayış doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Aşam, bu çalışmaların çalışan haklarının en iyi şekilde korunabilmesi adına ortaya konduğunu hatırlattı. Bugün imzalanan toplu iş sözleşmesinin bir farkı olduğuna dikkat çeken Aşam, bu sözleşmeyle iş sağlığı güvenliği koşullarının bir yönetmelikle resmilik kazanmasının sağlandığına vurgu yaptı. Atılan bu adımın tüm belediyelere örnek olması dileğini ortaya koyan Aşam, bu bağlamda Girne Belediye Başkanı ve çalışmayı yürüten tüm bireylere teşekkür etti.