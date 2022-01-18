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Girne Belediyesi “Kadrajımda Girne” isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor

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Girne Belediyesi “Kadrajımda Girne” isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. 
Girne Belediyesi “Kadrajımda Girne” isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanı sıra Kıbrıs Edebiyat Derneği’nden Yıltan Taşçı ve Mehmet Türkelman, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nden Ramadan Gümüşok ile Gülnur Tokay, Girne Fotoğraf Derneğ’inden Erkan Çelikeri, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nden Derviş Beyit, Diyafram Fotoğraf Derneği’nden Ramadan Özyalçın katıldı.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, Girne’de ilk kez gerçekleştirilecek olan fotoğraf yarışmasının amacının, Girne ve bağlı yerleşim yerlerinin fotoğrafçı gözüyle kaydını tutmak olduğunu belirtti. 


Girne’yi fotoğraflarla geleceğe taşımak ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına destek vererek Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçıların eserlerini bir arada sergileyerek sanat ortamına değer katmak istediklerini belirten Güngördü, bölgedeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi ve turistik mekânlar, şehir dokusu ve yaşamı gibi unsurların fotoğrafçı gözünden fotoğraflanacağını kaydetti. 


Yarışmanın dijital-(sayısal) olmak üzere tek kategoride gerçekleştirileceği, renkli veya siyah-beyaz, tüm fotoğrafların bir arada (tek kategoride) değerlendirileceği ifade edildi. 


Tüm fotoğrafların Girne Belediye hudutları içerisinde çekilmiş olması gerektiği bildirilirken, Girne Merkez ve Beylerbeyi, Ozanköy, Karmi, Doğanköy, Karaoğlanoğlu, Zeytinlik’in yarışma alanı kapsamında olduğu kaydedildi. 
Yarışmada, birincilik ödülü, 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL ve üçüncülük ödülü iki bin TL olarak belirlenirken, son katılım tarihinin 1 Mart olduğu bildirildi. 

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