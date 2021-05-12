Girne Belediyesi Ramazan Bayramı'na Hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini ’de verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

İçerisinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğini vurgulayan yetkililer, Bakanlar Kurulu'nun, Belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğu hatırlatarak, herkese sağlık dolu günler diledi.

VATANDAŞLARIMIZ GİRNE BELEDİYESİ’Nİ BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE ACİL DURUMLARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARALARINDAN ARAYABİLİRLER. BAYINDIRLIK, İMAR 0542 8522118- 0548 881 21 14 TEMİZLİK İŞLERİ 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04 SU İŞLERİ 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10 KANALİZASYON İŞLERİ 0533 870 20 17 CENAZE VE DEFİN İŞLERİ 0533 840 52 20 ZABITA (KOLLUK) HİZMETLERİ 0533 826 25 47 - 0533 868 28 57 SAĞLIK İŞLERİ 0533 870 20 14

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetleriniz için Belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Girne Belediyesi, Tüm halkımızın ve Girnelilerin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler diler...

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI