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Girne Belediyesi Ramazan Bayramı'na Hazır

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Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.
Girne Belediyesi Ramazan Bayramı'na Hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini ’de verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

İçerisinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğini vurgulayan yetkililer, Bakanlar Kurulu'nun, Belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğu hatırlatarak, herkese sağlık dolu günler diledi.

VATANDAŞLARIMIZ GİRNE BELEDİYESİ’Nİ BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE ACİL DURUMLARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARALARINDAN ARAYABİLİRLER.

 

BAYINDIRLIK, İMAR

0542 8522118- 0548 881 21 14

 

TEMİZLİK İŞLERİ

0533 860 59 73 / 0533 825 01 04

 

SU İŞLERİ

0542 882 11 18 / 0548 838 88 10

 

KANALİZASYON İŞLERİ

0533 870 20 17

 

CENAZE VE DEFİN İŞLERİ

0533 840 52 20

 

ZABITA (KOLLUK) HİZMETLERİ

0533 826 25 47 - 0533 868 28 57

 

SAĞLIK İŞLERİ

0533 870 20 14

 

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetleriniz için Belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

Girne Belediyesi, Tüm halkımızın ve Girnelilerin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler diler...

 

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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