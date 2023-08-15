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Girne Belediyesi Sağlık Şube Ekipleri denetimlerine devam ediyor

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Girne Belediyesi Sağlık Şube Ekipleri denetimlerine devam ediyor
Girne Belediyesi Sağlık Şube Ekipleri denetimlerine devam ediyor

Girne Belediyesi Sağlık Şube Ekipleri tarafından halk sağlığının korunması amacıyla 24 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 116 iş yeri denetlendi.

Bu denetimler kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 11 işletmeye kapatma ihbarı
verilirken kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere toplam 9.051,50 TL tutarında ceza kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şube tarafından yapılan açıklamada denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla rutin olarak devam edeceği belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

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