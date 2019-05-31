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Girne Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

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Girne Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.
Girne Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Girne Belediyesi ile Devrimci Genel-İş Sendikası arasında 2019-2020 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit ve sendika işyeri temsilcileri katıldı.

 

Güngördü: Sendika ile uyum içindeyiz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye çalışanlarının örgütlü bulunduğu Devrimci Genel İş Sendikası ile uyum içinde olduklarını ifade ederek, bugünlere karşılıklı hakların korunması ve anlayış içinde gelindiğine vurgu yaptı. Nidai Güngördü, bir işyerinde sadece işveren veya işçinin mutlu olmasının yeterli olmadığını, karşılıklı memnuniyet durumunun da olması gerektiğine işaret etti. Güngördü, işveren ile işçi memnuniyetinin bulunduğu işyerinde verimliliğin arttığı, işlerin doğru ve düzgün yapıldığına dikkat çekti. Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçilen bir dönemde yapılan iyileştirmelerin herkesi tam olarak memnun edemeyebileceğini aktaran Güngördü, risk ödeneği ve sağlık fonu gibi konularda iyilişetirme yapıldığını kaydetti. Güngördü, baremlerin sendikayla istişare içinde düzenlendiğini sözlerine ekledi.

 

Naşit: Sözleşmede iyileştirmeler yapıldı

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit ise 2019 -2020 dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesinde çalışanlara; risk ödeneği, sağlık ve 2011 sonrası istihdam edilenlerin haklarının ileriye götürülmesi konularında iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Ömer Naşit, her sözleşmenin günün koşullarına göre düzenlendiğini belirterek, 1976 yılından beridir birlikte çalıştıkları Girne Belediyesi’nden memnun olduklarını ifade etti.

 

Felek: Sözleşme günün koşullarına göre yapıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek de ülkemizde ve dünyada ekonomik koşulların çalışanlar için kötüye gittiğini söyledi.

Hasan Felek, Türk parasının değer kaybettiğini ancak çalışanların kayıplarının tam olarak karşılanması kolay olmadığını belirterek, belediye idaresi ile birlikte günümüz kouşullarında en iyi sözleşmenin yapıldığını ifade etti. Felek, işyerinde yaşanan sorunların diyalog yolu tercih edilerek çözülebileceğini kaydetti.

 

 

 

 

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