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Girne Belediyesi yasal olmayan yapılara göz yummuyor

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Girne Belediyesi Yasal Olmayan Yapılara Göz Yummuyor...Girne Belediyesi, Belediye sınırları içerisinde bulunan yasal olmayan gelişmeleri tek tek tesbit ederek, cezai uygulamalara başladı.
Girne Belediyesi yasal olmayan yapılara göz yummuyor

Girne Belediyesi, Belediye sınırları içerisinde bulunan yasal olmayan gelişmeleri tek tek tesbit ederek, cezai uygulamalara başladı.

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bulunan bir işyeri, izinsiz ilave inşaat yapmış olup, konu Belediye tarafından mahkemeye taşınarak, mahkemeden karar çıktıktan sonra, yasalara uygun olarak yıkımı bugün gerçekleştirilmiştir. Yasal olmayan yapılaşmalar da, vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü kaydeden İmar Bölümü yetkilileri, kentin geleceği adına gayrı yasal yapılara müsaade edilmemesi ve bu durumlarda gerekli şikâyetlerin yapılması gerektiğini belirttiler. 

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