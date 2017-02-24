Girne Belediyesi'nden Duyuru

Girne’de Bellapais ışıkları ve Doğanköy çemberi arasındaki yol kanalizasyon çalışması nedeniyle kapatılacak

Girne Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Bellapais ışıkları- Doğanköy Çemberi arasındaki (Semih Sancar Caddesi) yolun 25 Şubat 2017 Cumartesi günü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Girne Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Semih Sancar Caddesi’nde Bellapais ışıkları- Doğanköy Çemberi arasında kazı çalışması yapılacağı belirtildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 24 Şubat 2017 Cumartesi günü sabah saat 9:00’da başlayacak çalışmalar nedeniyle yolun bir gün süreyle trafiğe kapatılacağı ifade edilerek, sürücülerin alternatif yolları kullanması gerektiği belirtildi.

Sürücülere, trafik işaret ve işaretçilerine uyması yönünde çağrıda bulunuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, iki yıl içerisinde Girne’de 8 bin metre kanalizasyon boru hattı döşendiğine işaret ederek, kent genelinde altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Güngördü, trafikte seyir halinde olan sürücülere bir kez daha uyarıda bulunarak, çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretlerine uyulması gerektiğini hatırlatarak, bölge halkına da çalışmalar süresince gösterecekleri anlayış nedeniyle teşekkür etti.