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Girne Belediyesi’nden Eğitime 30 Ayda 2 Milyon 175 Bin Tl Yatırım

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Girne Belediyesi’nden Eğitime 30 Ayda 2 Milyon 175 Bin Tl Yatırım
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2017- 2018 Eğitim Yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı bir yıl diledi.  Güngördü, Girne Belediyesi’nin emlak vergilerinden elde edilen gelirle, 30 ayda yaklaşık 2 milyon 175 bin TL’yi eğitim için harcadığını

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2017- 2018 Eğitim Yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı bir yıl diledi.  Güngördü, Girne Belediyesi’nin emlak vergilerinden elde edilen gelirle, 30 ayda yaklaşık 2 milyon 175 bin TL’yi eğitim için harcadığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni öğretim yılının başlaması vesilesiyle açıklamada bulundu. Güngördü, 2017-2018 yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Güngördü, belediye sınırları içerisindeki kamu okullarına yatırımların sürdüğünü, halktan toplanan emlak vergilerinin yüzde 15’inin bölge okullarının ihtiyaçları için kullanıldığını söyledi. Yeni eğitim yılı başlamadan önce bölge okullarında gerekli tamirat ve tadilat işlemlerinin tamamlandığına dikkat çeken Güngördü, aynı zamanda okul yollarında yol çizgilerinin de yenilendiğini söyledi.
Güngördü, Girne Belediyesi’nin emlak vergilerinden elde edilen gelirle 30 ayda yaklaşık 2 milyon 175 bin TL’yi eğitim için harcadığını kaydederek, “Gelecek nesillerimiz çocuklarımızın iyi eğitim almaları, iyi insan ve başarılı bireyler olmaları adına çok önemlidir. Bizler yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek, okullarımızdan gelen talepler üzerine elimizden geldiğince eğitime katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

 

 

BÖLGE OKULLARINA YATIRIMLAR SÜRÜYOR

 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Belediye tarafından, emlak vergilerinden toplanan gelirle, 30 ay içerisinde 23 Nisan İlkokulu’nda tören alanı düzenlenerek, büst, genel tamirat ve tadilat işleri yapıldı. 110 metre uzunluğundaki basamaklar düzenlendi; okul kanalizasyon ağına bağlandı. Maarif Anaokulu’nda çatı tamir edildi. Oyun parkı yenilendi, aynı zamanda okulun dış cephesi boyandı. Anafartalar Lisesi’ne 10 kız, 10 erkek tuvaleti inşa edildi. Okulda yeni öğretmen odası düzenlendi. Sınıflara ergonomik sandalyeler alındı. Bahçe duvarı yapıldı. Basketbol sahası asfaltlandı ve yağmur suyu drenaj hattı yapıldı. Osman Türkay Anaokulu’nda genel tadilat, çatı düzenlemesi ahşap ve boya işleri yanında büst yapıldı. Oyun parkı ve çardak hizmete açıldı. Sınıflara oyuncak alındı. Karaoğlanoğlu İlkokulu’na yeni çeşme yapıldı ve okulun boya işleri bitirildi. Su işleri yapılarak su motoru ve depo alındı. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde  Kültür Merkezi tamamlandı. Öğrenci tuvaletleri yenilendi. Hasan Cafer İlkokulu önünde kaldırım ve cep düzenlemesi, genel tadilat işleri, yeni öğretmen odası ve bahçe düzenlemesi yapıldı. Duvara ışıklı Atatürk vecizesi yerleştirildi. Müzik odası için trampet takımı alındı. Karakum Anaokulu’na genel tadilat işlerinin yanı sıra çardak kuruldu. Oyun odası düzenlendi. Tuvalet, otopark ve çevre düzenlemesi yapıldı. Oyun parkı kurularak, telleme işleri gerçekleştirildi. İki adet klima alındı. Oğuz Veli Ortaokulu’na otopark düzenlemesi, çatı tadilatı, boya ve tuvalet tadilatı yapıldı.

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