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Girne bölgesinde bazı yerlerde yarın 09.30-12.30 arasında elektrik kesintisi olacak

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Girne bölgesinde bazı yerlerde yarın 09.30-12.30 arasında elektrik kesintisi olacak
Girne bölgesinde bazı yerlerde yarın 09.30-12.30 arasında elektrik kesintisi olacak

Girne bölgesinde bazı yerleşim yerlerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nin duyurusuna göre kesintiden “Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın doğusu” etkilenecek.

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