Girne Fest 2023, Edip Akbayram konseriyle sona eriyor

‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında gerçekleşen ve 40 gün süren festivalin son konseri bu akşam gerçekleşiyor. Festival, yerli ve yabancı birçok ünlü ismi ağırlamışken, beklenen kapanışı yapacak olan isim Türkiye Anadolu Rock Müziğ’inin efsanevi ismi Edip Akbayram olacak. Konser Girne Amfitiyatro’da 21.00’de gerçekleşecek. Konser için online bilet satışları devam ediyor.

Gece için geri sayım başladı, Akbayram'ın repertuarında, herkesin bildiği ve sevdiği şarkılar olan 'Aldırma Gönül', 'Hasretinle Yandı Gönlüm' ve 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi unutulmaz eserler bulunuyor.