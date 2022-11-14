Girne Golden Dolphin Avm Yarı Maratonu 27 Kasım’da Yapılacak

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Sevimli Dostlarımız İçin Koşuyoruz” sloganıyla 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek “Girne Golden Dolphin Avm Yarı Maratonu” ile ilgili bugün basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Sevimli Dostlarımız İçin Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleşecek “Girne Golden Dolphin Avm Yarı Maratonu’ndan” elde edilecek gelir Girne Belediyesi 2. Etap Hayvan Barınağı yapımı için kullanılacak.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda, Girne Kordonboyunda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 10 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek.

Kayıt Noktaları:

Girne Belediyesi, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Girne Belediyesi'ne ait muhtarlıklar ve gezici ekip.

10K ve 21K kayıtları için ayrıca aşağıdaki online linki kullanabilirsiniz.

https://www.alivex.com/.../girne-golden-dolphin-avm-yari...

www.girnemaraton.com

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada, sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği olacak “Girne Golden Dolphin Avm Yarı Maratonu” nu, Atletizm Federasyonu ile işbirliği içinde Covid pandemisinden sonra Girne’de üçüncü kez düzenleyecek olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Nidai Güngördü, parkurların, Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAAF) ve Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Yarışları Birliği (AIMS) tarafından tescil edildiğine dikkat çekti. Güngördü, yarı maratona yurtdışından koşucuların getirileceğini kaydederek katkı koyan ve destek veren tüm kurum, kuruluşlara ve sponsorlara teşekkür ederek, herkesi maratona katılmaya davet etti.

2022 GİRNE MAROTONU SPONSORLARI

ANA SPONSOR ( ALTIN SPONSORLUK )

GOLDEN DOLPHİN AVM – RESİDENCE DEVELOPMENT LTD’İ

YAN SPONSORLAR ( GÜMÜŞ SPONSORLAR )

KUZEY KIBRIS TURKCELL

ÖZYALÇIN ŞİRKETLER GURUBU

LES AMBASSADEURS HOTEL

ARUCAD ÜNİVERSİTESİ

THE ARKIN COLONY HOTEL

GRAND PASHA HOTEL GİRNE

TARSAN TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ

ARDEM CONSTRACTİON

KİĞILI

. MY GROUP KIBRIS

OSCAR HOTEL

GARAÇALI RESTORAN

KÜÇÜK SPONSORLAR ( BRONZ )

HEDİYEM SU

NETHOUSE

KIBRIS TÜRK FİZYOTERAPİSTLER BİRLİĞİ

ŞOKMAR MARKET

TAVUK DÜNYASI

MARMARA YAPI

HARDLİNE

MEDYA SPONSORLARI: