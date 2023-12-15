Girne Limanı'nda Muşka ve Sopa Taşıyan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Girne Limanı'nda Gerçekleşen Kontrolde A.Y. (E-31), Kanunsuz Muşka ve Ahşap Sopa Taşıma İddiasıyla Hukuki Süreçle Karşı Karşıya!
14 Aralık 2023 tarihinde, saat 13:30 sularında Girne Turizm Limanı'nda meydana gelen olayda, A.Y. (E-31) isimli şahsın eşyalarında yapılan kontrolde, bir adet muşka ve ahşap sopanın kanunsuz olarak taşındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
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