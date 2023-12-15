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Girne Limanı'nda Muşka ve Sopa Taşıyan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

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Girne Limanı'nda Yapılan Kontrolde Muşka ve Ahşap Sopa Taşıyan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Girne Limanı'nda Muşka ve Sopa Taşıyan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Girne Limanı'nda Gerçekleşen Kontrolde A.Y. (E-31), Kanunsuz Muşka ve Ahşap Sopa Taşıma İddiasıyla Hukuki Süreçle Karşı Karşıya!

14 Aralık 2023 tarihinde, saat 13:30 sularında Girne Turizm Limanı'nda meydana gelen olayda, A.Y. (E-31) isimli şahsın eşyalarında yapılan kontrolde, bir adet muşka ve ahşap sopanın kanunsuz olarak taşındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

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