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Girne Turizm Limanı'nda Meydana Gelen Kaza Sonucu Çalışan Yaralandı

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Girne Limanında İş Kazası: Çalışanın Kolunda Kırık Meydana Geldi
Girne Turizm Limanı'nda Meydana Gelen Kaza Sonucu Çalışan Yaralandı

GİRNE TURİZM LİMANI'NDA İŞ KAZASI: Çalışanın Kolunda Kırık Meydana Geldi

15 Mart 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne Turizm Limanı'nda bir gemi içerisinde yaşanan kaza, Ankur ANKUR (E-22) adlı çalışanın sağ kolu her iki tır arasında sıkışarak kırılmasıyla sonuçlandı. Ankur, araçları gemi içerisine yerleştirirken bir tır sürücüsüne geri gelmesi yönünde komut verdiği sırada, tırın gemi içerisinde park halinde bulunan başka bir tıra çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olayda yaralanan Ankur ANKUR, Girne Dr. Akçicek Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

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