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Girne Üniversitesi’nin 2019-2020 Güz Dönemi Mezunları Diplomalarını Aldı

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Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, kampüste yer alan mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversitenin yetkilileri, akademisyenler, başhekimler, idari personel, aileler ile davetliler katıldı.
Girne Üniversitesi’nin 2019-2020 Güz Dönemi Mezunları Diplomalarını Aldı

Girne Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları diplomalarını aldı.

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, kampüste yer alan mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversitenin yetkilileri, akademisyenler, başhekimler, idari personel, aileler ile davetliler katıldı.   

Mezun olan öğrencilerin tören alanına giriş yapmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

SALİHOĞLU: “ARAŞTIRMA YAPIP BİLGİ ÜRETMEK KADAR PAYLAŞMAK DA ÖNEMLİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu,  Girne Üniversitesi öğretim elemanlarının geçtiğimiz yıl Web of Science’ta (WOS) ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde, 120’nin üzerinde yayın yapmanın yanı sıra kitap, bilimsel makale gibi çalışmalarda da bulundukları söyledi.

Prof. Dr. Salihoğlu, araştırma yapıp bilgi üretmenin ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, mezunları ve ailelerini kutladı ve öğretim elemanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin elçileri olarak gördükleri mezunların heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığı bugünü bir veda olarak görmediklerini söyleyerek kendilerine gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’ni hem üniversite hem de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü birincisi olarak tamamlayan Theophilus Tafadzwa Magadzire ve Denizcilik Fakültesi Ulaştırma İşletme Bölümü’nden dönem birincisi Samet Yılmaz Doğan mezunlar adına birer konuşma yaparak duygularını dile getirdiler.

Tören mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atma seremonisinin ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.  

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