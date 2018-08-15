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Girne yeni Kaymakamı belli oldu

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Girne yeni Kaymakamı belli oldu
Girne yeni Kaymakamı belli oldu

Girne yeni Kaymakamı Güneş…!

Esentepe Bölgesi’nin bilinen isimlerinden Sinan Güneş Girne Kaymakamı oldu.

Yerel seçimlerde Esentepe Belediye Başkanlığına aday olan ancak kazanmayan Sinan Güneş Girne Kaymakamı oldu.

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