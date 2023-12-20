Girne’de ağır vasıta denetimi gerçekleşti: 2 araca ceza kesildi

Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Girne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri işbirliğinde gerçekleşen denetimler kapsamında 2 araca ceza yazıldı. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre iki buçuk saati kapsayan ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde, Semih Sancar Caddesi trafik akışını rahatlatmak amacı ile yürürlüğe giren karar ile ilgili düzenli denetim yapılacağı kaydedildi.

CEZASI 1 ASGARİ ÜCRET!

Girne Belediyesi açıklamanın devamında, Yeni Liman ışıklarından belediye binasına kadar olan güzergahta ağır vasıtaların, saat 16.30 – 19.00 saatleri arasında trafiğe çıkmasının yasak olduğunu, kurala uymayan ağır vasıta (kamyon, tır, iş makinesi vb.) sürücülerine, 18 bin 103 TL para cezası ve 15 ceza puanı işlem uygulanacağını belirtilerek denetimlerin sıklık ile devam edileceği konusunda uyardı.