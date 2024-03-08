Girne'de Alkollü Sürücü İle Ehliyetsiz Sürücünün Kaza Anı

Girne'de Trafik Kazası: Alkollü Sürücü İle Ehliyetsiz Sürücünün Çarpışması!

Girne'de, 07 Mart 2024 tarihinde saat 23:00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ali Eren BOZÇALI (E-20) isimli sürücü, 165 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MC 222 plakalı salon aracıyla güney istikametine doğru seyir halindeydi. Girne Amerikan Üniversitesi Çemberine yaklaştığında, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Müslüm KAYA (E-40) yönetimindeki LP 863 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve çarpışma kaçınılmaz oldu.

Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ancak, alkollü olarak araç kullanması nedeniyle Ali Eren BOZÇALI hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçlamasıyla işlem yapıldı. Diğer taraftan, LP 863 plakalı araç sürücüsü Müslüm KAYA'nın ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından dolayı tutuklandığı belirtildi.