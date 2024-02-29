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Girne'de Araç Park Yerinde Hırsızlık Olayı: Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

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Girne'de Araç Park Yerinde Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı, İkinci Kez Suçlamalarla Karşı Karşıya
Girne'de Araç Park Yerinde Hırsızlık Olayı: Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

Girne'de Araç Park Yerinde Hırsızlık Vakası: Zanlı Tutuklandı, İkinci Suçlama Ortaya Çıktı

27 Şubat 2024 tarihinde, Girne'de bulunan bir araç park yeri içerisinde, bir vatandaşın düşürdüğü para cüzdanıyla birlikte 2000 ABD doları nakit para, kimlik ve kredi kartları çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma, hızla ilerledi ve şüphelinin kimliği tespit edilerek Ö.E. (E-40) isimli şahıs tutuklandı. Ancak, bu hırsızlık olayıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

Zanlının ileri sorgusunda ortaya çıkan ikinci suçlama, 30 Kasım 2023 tarihinde Girne'deki başka bir araç park yerinde gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgiliydi. Bu olayda da araç içerisinde bulunan cep telefonu, kimlik ve kredi kartları çalınmıştı. Polis, bu ikinci suçlamayla ilgili olarak da detaylı bir soruşturma başlattı.

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