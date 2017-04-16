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Girne'de bıçaklı saldırı!

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Girne'de bıçaklı saldırı!
Girne'de bugün sabaha karşı gerçekleşen olayda bir kişi bıçakla yaralanarak acil servise kaldırıldı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir barın önünde H.S. (E-25)  önceden Bostan Şengül Umarlar’ın kardeşini dövdüğü gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sırasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bıçağı Bostan Şengül Umarlar’ın  diz kısmına saplamak sureti ile adı edileni yaraladığı öğrenildi.

Olay sonrasında 25 yaşındaki H.S. isimli zanlının tutuklanmış olduğu öğrenilirken, bıçaklanan Umarlar’ın Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatı sonrasında ortopedi servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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