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Girne'de ciddi darp: 2 kişi tutuklandı

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Girne'de ciddi darp: 2 kişi tutuklandı
Yaşları 62 ve 54 olan iki zanlı tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı tarafınca yapılan açıklamada, önceki gece saat 19.00 sıralarında Alsancak’ta A.V. (62) ve O.K. (K-54)  Larisa Borshch’ın evine izinsiz olarak girdikten sonra, evde misafir olan ve önceden aralarında husumet bulunan Liubou İbragimova’nın çenesine  yumruk atıp  darp ettikten sonra,  Alaattin Gökmen’in   “ne oluyor burada” demesi üzerine  ağzına yumruk atmak suretiyle dişinin kırılmasına sebep oldukları bildirildi.

Adı edilen iki kişinin de tutuklanmış olduğu ve polsin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. 

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