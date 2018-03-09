Girne’de “Danışma ve Destek Merkezi” açıldı

Girne Belediyesi bünyesinde Danışma ve Destek Merkezi oluşturuldu. Açılışı bugün yapılan merkez, uyuşturucu bağımlıları, şiddet görenler, cinsiyet ayrımcılığına uğrayanlar gibi dezavantajlı gruplara ücretsiz hizmet verecek.

Girne’de bugün saat 14.00’te düzenlenen açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Polis Müdür Vekili Kaan Resa Saçar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Danışma ve Destek Merkezi Proje Koordinatörü Misli Kadıoğlu ile üniversite ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler açılışta yaptığı konuşmada, merkezin hayata geçmesinde katkısı olanları kutlayarak, merkezi yönetimin yıllarıdır dezavantajlı gruplarla ilgili konularda gerekli düzenlemeleri hayata geçiremediğini kaydetti.

Bu gibi konularda yerel yönetimlerin hizmet yürütmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Çeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bu yıl sonuna kadar fiiliyata geçirileceğini anlattı.

Çeler, merkeze her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, açılışa hükümeti temsilen katıldığını, Başbakan Tufan Erhürman ve diğer bakanların Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle etkinliğe katılamadığını da bildirdi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyelerin insan odaklı çalışmasının önemine işaret etti.

Dezavantajlı gruplarla doğrudan ilgilenmenin belediyenin görevleri arasında olduğunu söyleyen Güngördü, harcamaları belediye tarafından karşılanacak hizmetin ilgili bakanlık ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışacağını anlattı.

“Merkezi farkındalık yaratmak için değil hizmet için açıyoruz” diyen Güngördü, meslek edindirme gibi alanlarda Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası gibi sivil toplum örgütleriyle ve üniversitelerle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

KADIOĞLU

Danışma ve Destek Merkezi Proje Koordinatörü Misli Kadıoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada 10 yıl önce düşündüğü projenin bugün hayata geçirilebiliyor olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kadıoğlu, merkezin tüm dezavantajı gruplara ücretsiz hizmet vereceğini anlattı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin binası hizmete açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, merkezi ziyaretinde duvarda asılı panoya “Bu merkezde sorumluluk almak için söz veriyorum” yazdı.