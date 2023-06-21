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Girne'de dikkatsiz sürücü motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

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Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 37 yaşındaki dikkatsiz sürücü Imran Shabbır, 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ergün Kemaneciler ile çarpıştı. Kaza sonucunda Kemaneciler yaralandı.
Girne'de dikkatsiz sürücü motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında, 37 yaşındaki Imran Shabbır yönetimindeki ES 089 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan Gazi Ömer Kurt sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 23 yaşındaki Ergün Kemaneciler yönetimindeki SD 716 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ergün Kemaneciler, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

ES 089 plakalı araç sürücüsü Imran Shabbır tutuklandı.

Polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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