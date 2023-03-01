Girne’de “Genişletilmiş Turizm Komisyonu Toplantısı” yapıldı

Girne Belediyesi öncülüğünde “Genişletilmiş Turizm Komisyonu Toplantısı” yapıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Dome Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Girne Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra turizm ve restoran işletmecileri ile akademisyenler katıldı.

“Girne şehrine tüm paydaşlar ile birlikte nasıl katkı koyulabileceğinin” masaya yatırıldığı toplantıda, karşılıklı fikir alışverişleri yapıldı, yol haritaları irdelendi, katılımcılar fikirlerini ortaya koydu.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantıda konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne'yi bir marka olarak sunulabilir vaziyete getirmenin Girne Belediyesi’nin asli görevleri arasında bulunduğunu belirtti.

Bu anlamda hem Girne’nin daha fazla tanıtılması, hem de küçük çaplı işletmelerin Girne Belediyesi nezdinde yurt dışında temsilciliğinin sağlanması adına çalışmalara yoğunluk verileceğini vurgulayan Şenkul, bu bağlamda Girne Belediyesi’nin bir aracı kurum olarak görev üstleneceğini kaydetti.

İlk adımın deprem nedeni ile Nisan ayına ertelenen EMMIT 2023’te atılacağını dile getiren Şenkul, toplantıdan çıkan sonuçlar ile birlikte fuara daha hazır bir şekilde katılım sağlayabileceklerinin altını çizdi. Toplantının devamının geleceğini sözlerine ekleyen Şenkul, toplantıya katılan meslek gruplarının alt komiteler olacak şekilde şemalanarak daha da verimlilik sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.