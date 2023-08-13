Girne'de inşaattan beton zemine düştü

12.08.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ahmet AKDEMİR (E-20), inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada, merdiven boşluğunda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Genel Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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