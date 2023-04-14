Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri Ve Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

13.04.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Y.Y.(E-32) ve R.E.(E-40)’nin tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç adet kağıt bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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