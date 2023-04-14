  • BIST 5.172,58
  • Altın 1265.84
  • Dolar 19.3648
  • Euro 21.4315
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri Ve Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

» »
Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri Ve Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu
Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri Ve Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

13.04.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Y.Y.(E-32) ve  R.E.(E-40)’nin tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç adet kağıt bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de muhtar sayısı artırıldı09 Nisan 2023 Pazar 09:39
  • ‘Fırtına’ ve ‘Özgürlüğe Çağrı’ için imza günü düzenlendi08 Nisan 2023 Cumartesi 09:31
  • Girne’de motosiklet kazası…1 Yaralı05 Nisan 2023 Çarşamba 15:12
  • Girne'de Hırsızlık05 Nisan 2023 Çarşamba 13:04
  • Girne'de asfalt dökümü ve yama çalışmaları devam ediyor05 Nisan 2023 Çarşamba 12:55
  • Girne'de Trafik Kazası04 Nisan 2023 Salı 17:38
  • Girne Belediyesinden Sokak Hayvanları Koruma Gününde Anlamlı Etkinlik04 Nisan 2023 Salı 17:13
  • Belediye personeli deprem eğitimi aldı04 Nisan 2023 Salı 14:51
  • Girne'de Hırsızlık!04 Nisan 2023 Salı 10:18
  • Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi Girne Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti03 Nisan 2023 Pazartesi 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti