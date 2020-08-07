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Girne'de kaza yaptı üstünde uyuşturucu çıktı

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Girne’de trafik kazası yaptıktan sonra üzerinde uyuşturucu bulunan Kudret Evli dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. 
Girne'de kaza yaptı üstünde uyuşturucu çıktı

 

Girne’de trafik kazası yaptıktan sonra üzerinde uyuşturucu bulunan Kudret Evli dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. 

KAMALI HABER

Girne Narkotik Şube’de görevli polis memuru, mahkemede aktardığı olgularda zanlının 04.08.2020 tarihinde saat 22.45 sıralarında Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde kullanımındaki araç ile trafik kazası yaptığını söyledi. Polis, kaza yerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis,  yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkaları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının haftada bir gün ıspatı vücut yapmasına, 3 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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