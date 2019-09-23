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Girne'de Mahkemede Olay Çıktı! 7 Kişi Tutuklandı

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Girne'de Mahkemede Olay Çıktı! 7 Kişi Tutuklandı
Girne'de Mahkemede Olay Çıktı! 7 Kişi Tutuklandı

Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından Doğu çiftinin yakınları mahkemede olay çıkardı. Mahkemede çıkan tartışmada Kıdemli Savcı Egemen Metay'a saldıran yedi kişi tutuklandı.

Mehmet ve Meryem Doğu çifti yargılandıkları suçtan suçlu bulundu.

Öte yandan Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin aldığı ceza 27 Eylül’de açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü 6 bıçak darbesiyle öldüren, Meryem Doğu, Ulugün’ün kendisine ilk kez ilaçla bayılttıktan sonra tecavüz ettiğini, ardından defalarca daha tecavüz ettiğini ve kimseye olaydan bahsetmemesi için kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Cinayeti kabul eden Meryem Doğu, olay günü Ulugün ile konuşmak için bir araya geldiğini ancak kendisine hakaret edince bıçaklayarak öldürdüğünü anlatmıştı.

Mehmet Doğu ise, cinayette rolü olmadığını belirterek, olay günü Meryem Doğu’nun Ulugün’le boğuştuğunu duyunca, yanlarına gidip Memduh Ulugün’ü kurtarmaya çalıştığını öne sürmüştü.

İddia makamı, mahkemeye olgular sunarak, çiftin Ulugün cinayetini planlayarak işlediğini aktarmıştı.

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