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Girne'de MDMA ele geçirildi

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Girne’de dün akşam Mevlana Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli  görülen M.E.A.H.’nin (E-36)  üzerinde yapılan aramada,  uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beş adet hap (MDMA) bulunarak emare alındı.
Girne'de MDMA ele geçirildi

Girne’de dün akşam Mevlana Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli  görülen M.E.A.H.’nin (E-36)  üzerinde yapılan aramada,  uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beş adet hap (MDMA) bulunarak emare alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

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