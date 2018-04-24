Girne'de MDMA ele geçirildi

Girne’de dün akşam Mevlana Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli görülen M.E.A.H.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beş adet hap (MDMA) bulunarak emare alındı.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
Girne’de dün akşam Mevlana Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli görülen M.E.A.H.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beş adet hap (MDMA) bulunarak emare alındı.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
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