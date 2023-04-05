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Girne’de motosiklet kazası…1 Yaralı

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Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Girne’de motosiklet kazası…1 Yaralı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Yusuf Alev, yönetimindeki ST 674 plakalı motosikletle dün saat 17.00 sıralarında seyir halindeyken, aynı istikamette seyreden ve yolun sağındaki araç park yerine dönmek için durup bekleyen 25 yaşındaki Koray Topuz yönetimindeki MS 007 plakalı araca çarptığı açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Alev, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı bildirildi.

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