  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Girne’de muhtar sayısı artırıldı

» »
Girne’de muhtar sayısı artırıldı
Girne’de muhtar sayısı artırıldı

Girne merkezde artan yapılaşma ve nüfusla birlikte, vatandaşların muhtarlık aldığı hizmetlere sıkıntı yaşanmasına neden oluyordu…
Bundan yola çıkan Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi, Girne merkezde 2 olan muhtarlık sayısını son seçimle birlikte 4’e çıkardı ve vatandaşın ,hizmet almasını kolaylaştırdı

Yeni düzenlemeyle, yapılaşma ve gelişmeye kapalı bir bölge olan Aşağı Girne Muhtarlığı tek bir muhtarlık olarak bırakılırken, kentin her geçen gün artan yapılaşma nüfusun olduğu Yukarı Girne Muhtarlığı, Eski Türk Mahallesi Muhtarlığı, Değirmentaşı Muhtarlığı ve Çiftlikler Mahallesi muhtarlığı olmak üzere 3’e ayrıldı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş BRT’ye yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi…

Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü Maks Sorumlusu Yüksek Mimar Ayşe Baysal da konuyla ilgili çalışmaya, kaymakamlığın talebiyle 2020 yılında başladıklarını anlattı.

Ayşe Baysal çalışmanın teknik detayları hakkında da bilgi verdi…

Yeni oluştrulan Eski Türk Mahallesi Muhtarlığına seçilen Tuğçe Ören, muhtarlıkların artmasının, hizmetleri rahatlattığını belirterek,göreve gelmesiyle bölgede, vatandaşın daha rahat hizmet alası için belediye ve yardımseverlerin katkılarıyla , muhtarlık binası inşa etmeye başladıklarını anlattı.

Girne Merkez’deki ilk kadın muhtar olan, Çiftlikler Mahallesi Muhtarı Betül Bedel ise vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Aşağı Girne Muhtarı Salih Oday da 2020 yılından beri bu görevi yürütüyor… Özellikle yabancı nüfustaki artış nedeniyle , hizmetlerde zorlandıklarını dile getiren Oday, muhtarlıkların arttırılmasının bir rahatlama yarattığını belirtti.

Vatandaşlar da, muhtarlık sayısının artmasının daha kolay ve akıcı bir şekilde hizmet almalarını sağladığını dile getirdi .

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesinden Sokak Hayvanları Koruma Gününde Anlamlı Etkinlik04 Nisan 2023 Salı 17:13
  • Belediye personeli deprem eğitimi aldı04 Nisan 2023 Salı 14:51
  • Girne'de Hırsızlık!04 Nisan 2023 Salı 10:18
  • Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi Girne Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti03 Nisan 2023 Pazartesi 16:10
  • Girne'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı03 Nisan 2023 Pazartesi 09:56
  • Murat Şenkul: Su fiyatları değişti ama hükümet eliyle belediyeler kaos ortamına itildi01 Nisan 2023 Cumartesi 12:53
  • Ölümlü kaza zanlısının 187 promil alkollü olduğu belirlendi31 Mart 2023 Cuma 08:59
  • Maraton startı verildi30 Mart 2023 Perşembe 18:03
  • Son Ay Tutulması’ için imza günü düzenlendi.29 Mart 2023 Çarşamba 17:48
  • Girne'de trafik kazası... Yaralılar hastaneye kaldırıldı28 Mart 2023 Salı 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti