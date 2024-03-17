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Girne'de parkta kavga çıktı!

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Girne'de parkta kavga çıktı!
Girne'de parkta kavga çıktı!

 

16.03.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Barış Parkı içerisinde, üzerlerine yürüdükleri gerekçesiyle İ.E.S. ve M.P bir taraf olduktan sonra, İ.E.S. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu demir çubuk ile diğer taraf olan M.S.A.A’nın yüzüne vurup sol göz altı ve kaşının, A.A.A.A.’nın ise kafasına vurup kafasından yaralamış, M.P. ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu bıçağı korkutmak maksadı ile gelişigüzel sallamıştır.

Olayda yaralanan M.S.A.A., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, A.A.A.A. ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

İ.E.S. ve M.P tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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