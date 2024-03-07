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Girne'de Polis Memuruna Kasten Çarpma Olayı: Şüpheli Gözaltında

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Girne'de Polis Memuruna Aracıyla Çarpan Şüpheli Gözaltına Alındı, İkamet İzinsiz İkamet Etme Suçuyla da Suçlanıyor
Girne'de Polis Memuruna Kasten Çarpma Olayı: Şüpheli Gözaltında

Girne'de Polis Memuruna Karşı Kasten Araç Kullanma Girişimi ve İkamet İzinsizliği Olayı

Girne şehrinde, 06 Mart 2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Sait Arif Terzioğlu Sokak'ta gerçekleşen olayda, Polis Ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolü, ciddi bir suç girişimine dönüştü. Daha öncesinde Polis tarafından sürat kontrolünde durmayarak kaçtığı gerekçesiyle aranan D.C.S. (E-29), FS 170 plakalı aracıyla yine polis tarafından tespit edildi.

Görevli polis memuru, aracı durdurmak istediğinde, sürücü D.C.S. tarafından kasten üzerine sürülerek, polis memurunun sürüklenerek yol kenarına düşmesine ve ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yaralı polis memuru, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

D.C.S. olayın ardından tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolü sonucunda ülkede yasal izni olmadığı halde ikamet ettiği tespit edildi. Soruşturma ise hala devam etmektedir.

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